СМИ: "Валенсия" отклонила предложение "Спартака" по Гараю

По информации El Desmarque, "Валенсия" отклонила первое предложение "Спартака" по защитнику Эсекиэлю Гараю. Отмечается, что в испанском клубе остались недовольны финансовым предложением красно-белых у будут ждать улучшенных условий.
Отмечается, что помимо "Спартака" в Гарае заинтересованы еще несколько европейских клубов. Испанцы не собираются расставаться с игроком меньше, чем за 20 миллионов. Примерно за такую сумму аргентинец перешел из "Зенита".
баламошка
SSergey А вспомни, сколько сгнили сборников на лавке в Зените. Тут лавка подлиннее будет.////////////Не только сгнили, но ещё и сгниют. Бомжатня - кладбище сборной России. Можно даже сказать - кладбище домашних животных. А ещё можно сказать, что Бомжатня - это кладбище России. И ведь всё это правда...
17:24
голос из Санкт-Петербурга
SSergey. И сколько? Я только одного игрока в покер Бухарова могу вспомнить.
17:24
SSergey
А вспомни, сколько сгнили сборников на лавке в Зените. Тут лавка подлиннее будет.
17:19
Несвин
Ну что ж, как говориться, что и требовалось доказать.
17:13
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Millwall82, ну на счет летО ты загнул)).
17:12
Millwall82
Никто не хочет ехать губить карьеру в Спартак. Вспомните де Зеува который до перехода в Спартак играл в основном составе сб. Голландии, которая дошла до финала ЧМ, вспомните Саенко, вспомните Ромуло, вспомните Биляша. Все они были сборникам. После Спартака канули в лето.
17:05