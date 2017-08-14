16:52 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Валенсия" отклонила предложение "Спартака" по Гараю

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По информации El Desmarque, "Валенсия" отклонила первое предложение "Спартака" по защитнику Эсекиэлю Гараю. Отмечается, что в испанском клубе остались недовольны финансовым предложением красно-белых у будут ждать улучшенных условий.

Отмечается, что помимо "Спартака" в Гарае заинтересованы еще несколько европейских клубов. Испанцы не собираются расставаться с игроком меньше, чем за 20 миллионов. Примерно за такую сумму аргентинец перешел из "Зенита".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

SSergey А вспомни, сколько сгнили сборников на лавке в Зените. Тут лавка подлиннее будет.////////////Не только сгнили, но ещё и сгниют. Бомжатня - кладбище сборной России. Можно даже сказать - кладбище домашних животных. А ещё можно сказать, что Бомжатня - это кладбище России. И ведь всё это правда...

17:24

голос из Санкт-Петербурга

SSergey. И сколько? Я только одного игрока в покер Бухарова могу вспомнить.

17:24

SSergey

А вспомни, сколько сгнили сборников на лавке в Зените. Тут лавка подлиннее будет.

17:19

Несвин

Ну что ж, как говориться, что и требовалось доказать.

17:13

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Millwall82, ну на счет летО ты загнул)).

17:12

Millwall82

Никто не хочет ехать губить карьеру в Спартак. Вспомните де Зеува который до перехода в Спартак играл в основном составе сб. Голландии, которая дошла до финала ЧМ, вспомните Саенко, вспомните Ромуло, вспомните Биляша. Все они были сборникам. После Спартака канули в лето.

17:05