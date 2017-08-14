СМИ: "Валенсия" отклонила предложение "Спартака" по Гараю

По информации El Desmarque, "Валенсия" отклонила первое предложение "Спартака" по защитнику Эсекиэлю Гараю. Отмечается, что в испанском клубе остались недовольны финансовым предложением красно-белых у будут ждать улучшенных условий.

Отмечается, что помимо "Спартака" в Гарае заинтересованы еще несколько европейских клубов. Испанцы не собираются расставаться с игроком меньше, чем за 20 миллионов. Примерно за такую сумму аргентинец перешел из "Зенита".