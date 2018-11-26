СМИ: "Валенсия" интересуется полузащитником "Ривер Плейт" Кинтеро

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро вызывает интерес у "Валенсии", сообщают испанские СМИ.
По данным Don Balon, интерес к игроку также проявляют китайские клубы и клубы английской премьер-лиги. По мнению издания, вариант с "Валенсией" для его оптимальный, так как он не слишком быстр для английского футбола, а чемпионат Китая значительно уступает по классу топ-лигам Европы.
25-летний колумбиец в текущем сезоне провел семь матчей в чемпионате Аргентины и забил один мяч при одной голевой передаче.
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