11:08 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Валенсия" интересуется полузащитником "Ривер Плейт" Кинтеро

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Полузащитник "Ривер Плейт"  Хуан Кинтеро вызывает интерес у "Валенсии", сообщают испанские СМИ.

По данным Don Balon, интерес к игроку также проявляют китайские клубы и клубы английской премьер-лиги. По мнению издания, вариант с "Валенсией" для его оптимальный, так как он не слишком быстр для английского футбола, а чемпионат Китая значительно уступает по классу топ-лигам Европы.

25-летний колумбиец в текущем сезоне провел семь матчей в чемпионате Аргентины и забил один мяч при одной голевой передаче.

Все о чемпионате Испании – здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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