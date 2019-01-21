СМИ: Вагнер Лав договорился о расторжении контракта с "Бешикташем"

Нападающий "Бешикташа" Вагнер Лав достиг договоренности с клубом о расторжении контракта, сообщает A Bola. Официально об этому будет объявлено в ближайшее время.

Стамбульский клуб не рассчитывает на 34-летнего игрока. В последнее время Вагнер Лав тренировался с молодежным составом. В этом сезоне он провел 16 матчей, в которых забил 7 мчей.

Ранее сообщалось, что бразилец на протжении пяти месяцев не получает зарплату из-за финансовых трудностей "Бешикташа". По сведениям A Bola, Вагне Лав получил предложение от "Коринтианса".

В комментарии "СЭ" агент игрока Эвандо Феррейра не исключил вариант, при котором бразилец вернется в ЦСКА.