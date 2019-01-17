СМИ: в субботу Игуаин станет игроком "Челси"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин в ближайшее время станет игроком "Челси". Как утверждает Evening Standard, "синие" намерены завершить сделку по подписанию 31-летнего аргентинца в субботу.

В четверг Игуаин должен вылететь в Лондон, чтобы пройти медосмотр. Поскольку права на форварда принадлежат "Ювентусу", "Челси" арендует его у "бьянконери" до конца сезона с опцией продления еще на 12 месяцев.

В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за "Милан", забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

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