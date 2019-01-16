СМИ: Тухель вернет Рабьо в основу, если игрок не покинет "ПСЖ" зимой

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель будет рассчитывать на полузащитника Адриена Рабьо ​в том случае, если 23-летний француз не покинет столичную команду в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации испанской газеты, тренерский штаб парижской команды совместно с капитаном клуба защитником Тиагу Силвой приняли решение вернуть в основной состав Рабьо, если он не покинет клуб зимой. Ранее руководство "ПСЖ" отстранило фрацузского игрока из-за нежелания подписывать новый контракт. Текущее соглашение Рабьо истекает летом 2019 года.

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 20 матчах за парижскую команду и забил два гола.

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