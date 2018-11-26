СМИ: три игрока "Челси" могут перейти в "Милан"

"Милан" может приобрести трех игроков "Челси". Как утверждает Sport Mediaset, "россонери" проявляют интерес к хавбеку Сеску Фабрегасу, а также защитника Гэри Кэйхиллу и Андреасу Кристенсену.

"Милан" уже вступил в переговоры с этими футболистами. Все они недовольны своей ролью в составе "синих" при новом главном тренере Маурицио Сарри. "Милан" же ищет подкрепления в связи с травмами нескольких игроков.

Transfermarkt оценивает 31-летнего Фабрегаса в 25 миллионов евро, 32-летнего Кэйхилла - 10 миллионов евро, 22-летнего Кристенсена - в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Фабрегас провел 9 матчей за "Челси" и забил 1 гол, Кэйхилл принял участие в 6 встречах, Кристенсен сыграл в 9 играх.

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