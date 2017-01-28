21:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Траоре близок к переходу в "Спортинг"

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Хихонский "Спортинг" заинтересован в приобретении форвард Ласина Траоре, который сейчас выступает в ЦСКА на правах аренды, сообщает Lavozdeasturias. Права на 26-летнего форварда принадлежат "Монако", помимо испанского клуба в ивуарийце заинтересован "Бешикташ".

В приобретении Траоре заинтересован главный тренер команды Руби, который уже обратился к руководству с просьбой. Как отмечает издание, клуб близок к договоренности о трансфере игрока. В текущем сезоне форвард провел 14 матчей в чемпионате России и забил пять мячей. Ранее в премьер-лиге он выступал за "Кубань" и "Анжи".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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werder63

Обалдеть! КАК же может не хватать нападающих, если в Траоре хоть кто-то заинтересован!)))

22:35

shpasic

хи-хи-хи

22:30

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