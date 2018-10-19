СМИ: "Тоттенхэм" предложил "Барселоне" 50 миллионов за Малкома

Нападающий "Барселоны" Малком может покинуть каталонский клуб уже через полгода после трансфера. Как сообщает Football Espana, форвардом интересуется "Тоттенхэм". Лондонцы готовы заплатить за него 50 миллионов евро - на 9 миллионов больше, чем заплатила за него "Барса", купившая Малкома у "Бордо" этим летом.

Малком подписал пятилетний контракт с каталонцами. На одной из тренировок в начале сентября игрок получил травму лодыжки.

Восстановившись к концу месяца, он провел всего две игры за сине-гранатовых в ла лиге, дважды выходя на замену.