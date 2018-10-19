10:56 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Тоттенхэм" предложил "Барселоне" 50 миллионов за Малкома

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Нападающий "Барселоны"  Малком может покинуть каталонский клуб уже через полгода после трансфера. Как сообщает Football Espana, форвардом интересуется "Тоттенхэм". Лондонцы готовы заплатить за него 50 миллионов евро - на 9 миллионов больше, чем заплатила за него "Барса", купившая Малкома у "Бордо" этим летом.

Малком подписал пятилетний контракт с каталонцами. На одной из тренировок в начале сентября игрок получил травму лодыжки.

Восстановившись к концу месяца, он провел всего две игры за сине-гранатовых в ла лиге, дважды выходя на замену.

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