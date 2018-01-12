СМИ: "Тоттенхэм" поборется с "МЮ" за 18-летнего сына Патрика Клайверта

Нападающий "Аякса" Джастин Клайверт может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", утверждает TalkSport. Существует вероятность, что сделка состоится уже этой зимой. Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему форварду со стороны "Манчестер Юнайтед".
Джастин Клайверт - сын бывшего форварда сборной Голландии Патрика Клайверта - провел в текущем сезоне 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 передачи.
Thergothon
КолобокКолобков, это ты просто не самый умный. Кто все? Он Клайверт. Зайди на википедию и "послушай транскрипцию".
00:56
КолобокКолобков
Для чего фамилию то уродовать? Все его знали и знают как Патрика Клюверта....Самые умные типа?
23:39 12 января