23:30 12 января | Футбол — Трансферы

СМИ: "Тоттенхэм" поборется с "МЮ" за 18-летнего сына Патрика Клайверта

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Нападающий "Аякса" Джастин Клайверт может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", утверждает TalkSport. Существует вероятность, что сделка состоится уже этой зимой. Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему форварду со стороны "Манчестер Юнайтед".

Джастин Клайверт - сын бывшего форварда сборной Голландии Патрика Клайверта - провел в текущем сезоне 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 передачи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thergothon

КолобокКолобков, это ты просто не самый умный. Кто все? Он Клайверт. Зайди на википедию и "послушай транскрипцию".

00:56

КолобокКолобков

Для чего фамилию то уродовать? Все его знали и знают как Патрика Клюверта....Самые умные типа?

23:39 12 января