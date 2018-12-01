СМИ: "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Челси" следят за ситуацией с Иско в "Реале"

Полузащитник "Реала" Иско вызывает интерес у английских топ-клубов, сообщают британские СМИ.

Ранее сообщалось, что испанец может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Сантьяго Солари. За ситуацией следят "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", которые проявляют интерес к игроку. В его контракте с мадридским клубом прописана сумма отступных в 700 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний испанец провел 13 матчей за "Реал" и забил два мяча при одной голевой передаче.

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