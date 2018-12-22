СМИ: "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Бавария" интересуются полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым

Несколько ведущих клубов европейских топ-чемпионатов проявляют интерес к полузащитнику киевского "Динамо" Виктору Цыганкову, сообщает испанское издание Marca.

По данным источника, за украинцем следят скауты "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Баварии". Об интересе "шпор" уже сообщали британские СМИ. Также ранее была информация о том, что киевляне получили предложение в размере 20 миллионов евро по игроку, но решили пока не продавать его. Среди клубов, претендующих на футболиста, ранее называлась и "Рома".

21-летний футболист в текущем сезоне провел 28 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил 11 мячей при восьми голевых передачах.

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