СМИ: "Тоттенхэм" интересуется Росси, который тренируется с "МЮ"

"Тоттенхэм" интересуется бывшим нападающим сборной Италии и "Фиорентины" Джузеппе Росси, который сейчас является свободным агентом, сообщает Tuttosport. "Шпоры" могут подписать контракт с 31-летним итальянцем в связи с травмой форварда Харри Кейна и отъезда на Кубок Азии нападающего Сон Хын Мина​.

Предполагается, что Росси предложат краткосрочный контракт.

Напомним, что сейчас Росси тренируется с "Манчестер Юнайтед" для поддержания физической формы.

Последним клубом итальянца был "Дженоа", где форвард провел 10 матчей и забил один гол.

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