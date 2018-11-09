СМИ: "Тоттенхэм" хочет приобрести защитника "Баварии" Боатенга

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении защитника "Баварии" Джерома Боатенга. Как утверждает TMW, "шпоры" рассматривают 30-летнего немца в качестве замены защитнику Тоби Алдервейрелду, который, по слухам, может покинуть клуб.

Трансферная стоимость Боатенга составляет 40 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt. Он уже играл в чемпионате Англии за "Манчестер Сити" с 2010 по 2011 год.

В текущем сезоне Боатенг провел 10 матчей в составе "Баварии" и не отметился результативными действиями.

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