СМИ: "Тоттенхэм" хочет купить Кэрролла из-за травмы Кейна

"Тоттенхэм" проявляет интерес к форварду "Вест Хэма" Энди Кэрроллу, сообщают британские СМИ. "Шпоры" испытывают недостаток нападающих.

Ранее травму получил Харри Кейн, а Сон Хын Мин отправился на Кубок Азии в составе сборной Кореи. По данным The Sun, в связи с этим "Тоттенхэм" попытается приобрести Кэрролла за два миллиона фунтов. Так как его контракт истекает в конце сезона, в клубе надеются, что "молотобойцы" отпустят его за эту сумму.

30-летний англичанин в текущем сезоне провел девять матче за "Вест Хэм" и забил один мяч. "Тоттенхэм" хочет предложить ему контракт на полтора года.

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