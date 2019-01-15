СМИ: "Тоттенхэм" хочет арендовать Малкома у "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Филипе Малком может перейти в "Тоттенхэм". Как утверждает Daily Star, "шпоры" рассчитывают арендовать 21-летнего бразильца.

"Тоттенхэм" рассчитывает усилить атаку. Лондонский клуб на полтора месяца потерял форварда Харри Кейна - тот получил травму лодыжки в матче 22-го тура против "Манчестер Юнайтед" (0:1), а также лишится нападающего Сон Хын Мина, который уедет на Кубок Азии в конце января.

В текущем сезоне Малком провел 10 матчей за "Барселону" и забил 2 гола.

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