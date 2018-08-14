СМИ: "Торино" хочет арендовать Груича у "Ливерпуля"

Руководство "Торино" рассматривает возможность аренды у "Ливерпуля" полузащитника Марко Груича, утверждает gianlucadimarzio.com. По информации источника, клуб из Турина хочет арендовать 22-летнего хавбека с опцией выкупа. Его шансы на оформление сделки оцениваются как невысокие.

Груич перешел в "Ливерпуль" из "Црвены Звезды" в 2016 году. В прошлом сезоне он провел за "красных" 6 матчей во всех турнирах, получив одну желтую карточку. Вторую половину сезона-2017/18 он выступал за "Кардифф Сити" на правах аренды (13 игр, 1 гол, 5 предупреждений).