15:28 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Терек" может арендовать защитника "Пескары"

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"Терек" может арендовать словацкого защитника "Пескары" Норберта Дьембера до конца сезона, сообщает ТАСС. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате Италии и результативными действиями не отметился. Игрок принадлежит "Роме" и выступает за "Пескару" на правах аренды. Ранее в итальянском чемпионате он защищал цвета "Катаньи".

В данный момент руководство клуба и агент игрока улаживают последние формальности перехода. По итогам 17 туров чемпионата России "Терек" занимает четвертое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4021635

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