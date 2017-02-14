СМИ: "Терек" может арендовать защитника "Пескары"

"Терек" может арендовать словацкого защитника "Пескары" Норберта Дьембера до конца сезона, сообщает ТАСС. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 10 матчей в чемпионате Италии и результативными действиями не отметился. Игрок принадлежит "Роме" и выступает за "Пескару" на правах аренды. Ранее в итальянском чемпионате он защищал цвета "Катаньи".

В данный момент руководство клуба и агент игрока улаживают последние формальности перехода. По итогам 17 туров чемпионата России "Терек" занимает четвертое место в турнирной таблице.