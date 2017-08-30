СМИ: Таски прибыл в Турцию для переговоров с "Трабзонспором"

Защитник "Спартака" Сердар Таски вместе с отцом прибыл в Стамбул, сообщает karadenizinsesi.com.tr. Игрок проведет переговоры о переходе в "Трабзонспор", трансфер, скорее всего, будет осуществлен завтра.

В числе других претендентов на игрока назывался "Фенербахче". Таски выступает за "Спартак" с 2013 года. В минувшем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах и помог спартаковцам выиграть чемпионат России. В нынешнем чемпионате на счету футболиста 4 поединка. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца сезона-2017/18. В игре со "СКА-Хабаровск" (0:0) он выбыл на 10 - 12 дней из-за повреждения мышц бедра.