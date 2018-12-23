СМИ: Сульшер хотел бы видеть Витселя в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Акселю Витселю, сообщает Bristol Live.

Сообщается, что в игроке был заинтересован еще бывший главный тренер Жозе Моуринью. По данным источника, и.о. главного тренера Уле Гуннар Сульшер также хочет видеть бельгийца в своей команде. Контракт хавбека с нынешним клубом рассчитан до лета 2022 года.

29-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча за "Боруссию" и забил три мяча при одной голевой передаче. Ранее он также выступал за "Зенит" и китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

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