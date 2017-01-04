21:54 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Страндберг перейдет из ЦСКА в "Брюгге"

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Нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг в ближайшее время может стать игроком "Брюгге", сообщает aftonbladet. Контракт с 20-летним футболистом будет рассчитан на четыре с половиной года. Портал transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро.

За ЦСКА форвард играет с 2014 года, куда перешел из шведского "Хекена". В текущем сезоне чемпионата России Страндберг провел 8 матчей, в которых забил два мяча. Начало сезона швед проводил в аренде за АИК и записал на свой счет 7 голов в 12 встречах высшей лиги.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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васятка

без иронии,за сколько купили?

22:54

Гаттузо зол!

Пошел на повышение!

22:27

Der schwein

За 2 года так и раскрылась чёрная жемчужина)

22:10

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