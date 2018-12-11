11:53 | Футбол — Трансферы

СМИ: Стивен Дэвис может вернуться из "Саутгемптона" в "Рейнджерс"

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Полузащитник "Саутгемптона"  Стивен Дэвис может вновь стать игроком "Рейнджерс", сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, в услугах игрока заинтересован главный тренер "рейнджеров" Стивен Джеррард. Ральф Хазенхюттль, возглавивший "святых", который отпустить игрока. Переход может состояться в январе.

33-летний хавбек в текущем сезоне провел шесть матчей за "Саутгемптон" и сделал одну голевую передачу. Он перешел из "Рейнджерс" в 2012 году.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

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