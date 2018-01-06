СМИ: "Спартак" заплатит за Вериссимо 6 миллионов евро

По информации бразильского журналиста Давида Чинаглии, "Спартак" заплатит за защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо 6 миллионов евро. Ожидается, что уже сегодня стороны согласуют условия сделки.
Помимо оговоренной цены, московский клуб обязуется отдать 15 процентов от суммы последующей продажи игрока. 6 миллионов будут выплачены сразу: 65 процентов – клубу, 600 тысяч евро игроку и двум другим владельцам.
В этом сезоне 22-летний футболист провел 36 матчей в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за "Сантос" на его счету 45 игр и один гол.
S.U.B.A.
Главное что карточек много!Надо срочно покупать!
11:00
Coldmeat
Куда ещё 25%? Чисто по дороге потерялись? Банк почта России? Бизнес по русски.
10:44
Гаттузо Крут!!!!!!#!
\\\\
10:31
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну короче заплатят 10 ломтей в итоге. Что тута считать. Будет еще один Педроша на лавке восседать и великай Пипеткович. у-ха-ха.
10:31
fullerist
Что-то у автора с математикой совсем плохо. "6 миллионов будут выплачены сразу: 65 процентов – клубу, 600 тысяч евро игроку и двум другим владельцам."
10:09
Thomas_Boy_
alex lav ___________ Так-то 0:7 - это следствие приема англичанами допинга. В честной борьбе они бы никогда не победили.
09:48
alex lav
Thomas_Boy_ Вам уже ничего не поможет. 0:7 - и вот почему.
09:40
баламошка
Опять врут, скорее всего. Насчёт перехода Месси в Спартак уверен, сам договаривался, через Фулю, а насчёт Белиссимы - нет.
09:31
Thomas_Boy_
Вериссимо в Вериссимо! Класснейший мастер (с). Поопускает конебомжей (с).
09:26