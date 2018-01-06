СМИ: "Спартак" заплатит за Вериссимо 6 миллионов евро

По информации бразильского журналиста Давида Чинаглии, "Спартак" заплатит за защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо 6 миллионов евро. Ожидается, что уже сегодня стороны согласуют условия сделки.

Помимо оговоренной цены, московский клуб обязуется отдать 15 процентов от суммы последующей продажи игрока. 6 миллионов будут выплачены сразу: 65 процентов – клубу, 600 тысяч евро игроку и двум другим владельцам.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 36 матчей в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за "Сантос" на его счету 45 игр и один гол.