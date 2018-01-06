09:22 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Спартак" заплатит за Вериссимо 6 миллионов евро

Лукас ВЕРИССИМО (слева). Фото REUTERS
Лукас ВЕРИССИМО (слева). Фото REUTERS
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По информации бразильского журналиста Давида Чинаглии, "Спартак" заплатит за защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо 6 миллионов евро. Ожидается, что уже сегодня стороны согласуют условия сделки.

Помимо оговоренной цены, московский клуб обязуется отдать 15 процентов от суммы последующей продажи игрока. 6 миллионов будут выплачены сразу: 65 процентов – клубу, 600 тысяч евро игроку и двум другим владельцам.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 36 матчей в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за "Сантос" на его счету 45 игр и один гол.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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S.U.B.A.

Главное что карточек много!Надо срочно покупать!

11:00

Coldmeat

Куда ещё 25%? Чисто по дороге потерялись? Банк почта России? Бизнес по русски.

10:44

Гаттузо Крут!!!!!!#!

\\\\

10:31

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ну короче заплатят 10 ломтей в итоге. Что тута считать. Будет еще один Педроша на лавке восседать и великай Пипеткович. у-ха-ха.

10:31

fullerist

Что-то у автора с математикой совсем плохо. "6 миллионов будут выплачены сразу: 65 процентов – клубу, 600 тысяч евро игроку и двум другим владельцам."

10:09

Thomas_Boy_

alex lav ___________ Так-то 0:7 - это следствие приема англичанами допинга. В честной борьбе они бы никогда не победили.

09:48

alex lav

Thomas_Boy_ Вам уже ничего не поможет. 0:7 - и вот почему.

09:40

баламошка

Опять врут, скорее всего. Насчёт перехода Месси в Спартак уверен, сам договаривался, через Фулю, а насчёт Белиссимы - нет.

09:31

Thomas_Boy_

Вериссимо в Вериссимо! Класснейший мастер (с). Поопускает конебомжей (с).

09:26