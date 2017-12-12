СМИ: "Спартак" сделал предложение "Фенербахче" по Нойштедтеру

По информации турецкого портала Star, московский "Спартак" сделал предложение "Фенербахче" по защитнику Роману Нойштедтеру. Напомним, что информация об интересе красно-белых к 29-летнему футболисту появлялась еще летом этого года.
Отмечается, что в клубе довольны выступлением российского футболиста и могут ответить "Спартаку" отказом.
В этом сезоне чемпионата Турции он провел 14 матчей, в которых забил два мяча.
onlywhitespartak
Ну похоже на наш селекционный отдел , ничего искать не могут и не хотят , но, не было бы счастье да не счастье помогло )) в этом случаи к счастью у нас такие же бездарные переговорщики и руководители , так, что Ромка к нам Не перейдёт )
18:48
KuziakaPm
Не надо.
18:45
ciko37
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18:44
Доктор Хряк
Великому МАССИМО решать всё! А балаболафф -аналитигов - идите на 3 буквы!
18:40
smart80
Еще один Петкович.
18:36
sdf_1
Надо так понимать, что агенты Нойштетдера начали комапанию по перезаключению контракта с Фенером. Вот всякая лабуда и вылезает
18:35
bambila
Понеслась, счас всех в Спартак будут сватать. Сезон инсайдов начался.
18:19
при счете 0:4 судья сломал игру
давайте сначала, что-то с педрой решать...слишком много шлака одновременно - не гуд для команды. пусть по очереди, хотя бы, подкатывают...
18:14
shpasic
зачем он нужен. фотки в соцсети постить?
18:12
Алек...
Играл себе спокойно в шальке. Взял русский поспорт и понеслось
18:11