18:05 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Спартак" сделал предложение "Фенербахче" по Нойштедтеру

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По информации турецкого портала Star, московский "Спартак" сделал предложение "Фенербахче" по защитнику Роману Нойштедтеру. Напомним, что информация об интересе красно-белых к 29-летнему футболисту появлялась еще летом этого года.

Отмечается, что в клубе довольны выступлением российского футболиста и могут ответить "Спартаку" отказом.

В этом сезоне чемпионата Турции он провел 14 матчей, в которых забил два мяча.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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onlywhitespartak

Ну похоже на наш селекционный отдел , ничего искать не могут и не хотят , но, не было бы счастье да не счастье помогло )) в этом случаи к счастью у нас такие же бездарные переговорщики и руководители , так, что Ромка к нам Не перейдёт )

18:48

KuziakaPm

Не надо.

18:45

ciko37

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18:44

Доктор Хряк

Великому МАССИМО решать всё! А балаболафф -аналитигов - идите на 3 буквы!

18:40

smart80

Еще один Петкович.

18:36

sdf_1

Надо так понимать, что агенты Нойштетдера начали комапанию по перезаключению контракта с Фенером. Вот всякая лабуда и вылезает

18:35

bambila

Понеслась, счас всех в Спартак будут сватать. Сезон инсайдов начался.

18:19

при счете 0:4 судья сломал игру

давайте сначала, что-то с педрой решать...слишком много шлака одновременно - не гуд для команды. пусть по очереди, хотя бы, подкатывают...

18:14

shpasic

зачем он нужен. фотки в соцсети постить?

18:12

Алек...

Играл себе спокойно в шальке. Взял русский поспорт и понеслось

18:11