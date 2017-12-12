СМИ: "Спартак" сделал предложение "Фенербахче" по Нойштедтеру

По информации турецкого портала Star, московский "Спартак" сделал предложение "Фенербахче" по защитнику Роману Нойштедтеру. Напомним, что информация об интересе красно-белых к 29-летнему футболисту появлялась еще летом этого года.

Отмечается, что в клубе довольны выступлением российского футболиста и могут ответить "Спартаку" отказом.

В этом сезоне чемпионата Турции он провел 14 матчей, в которых забил два мяча.