СМИ: "Спартак" приостановил переговоры по Эвертону Фелипе

Нападающий "Спорт Ресифи" Эвертон Фелипе не перейдет в "Спартак", сообщает FolhaPe. Переговоры пока были приостановлены, бразильский клуб не получил еще одного официально предложения от красно-белых. Российская команда готова была предложить за футболиста 4 миллиона евро.

Отметим, "Спорт Ресифи" принадлежит 80 процентов прав на футболиста. 20 принадлежит агенту Маринеу Барросу. В этом сезоне на счету 20-летнего бразильца 17 матчей в чемпионате Бразилии, в которых он забил гол и отдал две передачи.