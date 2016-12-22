СМИ: "Спартак" предлагал Манджукичу зарплату 6 миллионов евро в год

"Спартак" обращался в "Ювентус" по поводу возможного приобретения нападающего сборной Хорватии Марио Манджукича, утверждает calciomercato.com. Форварду предлагали зарплату в 6 миллионов евро в год. Манджукич от предложения отказался, после чего красно-белые обратили внимание на форварда "Милана" Луиза Адриану​.

По данным "СЭ", Луиз Адриану обойдется "Спартаку" в 7 миллионов евро, а зарплата составит 3 миллиона плюс бонусы.

Манджукич в текущем сезоне провел 16 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 передачи в чемпионате Италии.

Переход Луиза Адриану в "Спартак": почему возникла пауза