14:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Спартак" предлагал Манджукичу зарплату 6 миллионов евро в год

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"Спартак" обращался в "Ювентус" по поводу возможного приобретения нападающего сборной Хорватии Марио Манджукича, утверждает calciomercato.com. Форварду предлагали зарплату в 6 миллионов евро в год. Манджукич от предложения отказался, после чего красно-белые обратили внимание на форварда "Милана" Луиза Адриану​.

По данным "СЭ", Луиз Адриану обойдется "Спартаку" в 7 миллионов евро, а зарплата составит 3 миллиона плюс бонусы.

Манджукич в текущем сезоне провел 16 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 передачи в чемпионате Италии.

Переход Луиза Адриану в "Спартак": почему возникла пауза

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Жорик Вартанов

kossross__________ а че ты не плачешь по зарплате ленивой Коки и Чубагимовича???

14:59

паоло росси

Манджукич себя не на помойке нашел чтобы в спам переходить)

14:47

kossross

Болельщики Спартака мы вас просим поддержать команду и приходить на стадион, в каждом домашнем матче. Чем вас больше придет, тем быстрее мы погасим зарплату перед Манджукичем. Болельщики вы нам нужны, без вас мы никто. С Уважением Администрация ФК Спартак)))))))))))))))))))))))))))))))))

14:44

Тони Старк

федун и галстук найдите связь)

14:38

kossross

378 млн руб в год круто. Заполняемость Открытия Арены 45000. Если считать что средний билет на стадион будет стоить 1000 руб и все 15 домашних матчей стадион будет полон. Спартак заработает 675 млн. из которых налоги, само обслуживание стадиона. Но в среднем билет стоит 600-700 руб. и стадион полностью не будет заполняться. Похода болельщиков Спартака на стадион хватит только для погашения зарплаты допустим Манджукича))))). Это я о том где берутся деньги. Все клубы в России убыточные. Это игрушка в руках богатых. Или средства вывода денег. В нормальных клубах зарплата рассчитывается из множества факторов. Какую пользу игрок принесет, какой у него возраст, за сколько его можно продать. Сколько футболок с его фамилией продастся за год и какую сумму принесет и т.д. УДАЧИ нашему футболу))))

14:36

Mangust071

Точно, Тоню забыл, вроде и мосты не развели!!!!!!!!!!!!!!!так что еще отпишуться

14:32

Mangust071

Ждем комментов авторитетных специалистов,.!!!!испражнение, рейтузо, ну и конечно сергуня, вроде и смена в охране закончилась!!!!!!!!!!!!!!!!!

14:31

Тони Старк

федун на галстуке бы удавился чем такую зарплату предложил бы)он мукунку за похлебку и авокадо возьмёт.

14:30

HONESTO

Бред!!!6 федун не заплатит!

14:25

lordblack

Ну что за дичь испражняют итальянские инсайдеры?! Хоть один вменяемый человек поверит в эту жирнейшую утку?!

14:23

Dr Death

Врут бесстыжие, Федун 3 никому не платит, а тут 6!!!

14:23

shpasic

или Суареса с Неймаром)

14:18

СереХа

Да надо было сразу Игуаина!

14:18

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