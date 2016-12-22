СМИ: "Спартак" предлагал Манджукичу зарплату 6 миллионов евро в год

"Спартак" обращался в "Ювентус" по поводу возможного приобретения нападающего сборной Хорватии Марио Манджукича, утверждает calciomercato.com. Форварду предлагали зарплату в 6 миллионов евро в год. Манджукич от предложения отказался, после чего красно-белые обратили внимание на форварда "Милана" Луиза Адриану.
По данным "СЭ", Луиз Адриану обойдется "Спартаку" в 7 миллионов евро, а зарплата составит 3 миллиона плюс бонусы.
Манджукич в текущем сезоне провел 16 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 передачи в чемпионате Италии.
Жорик Вартанов
kossross__________ а че ты не плачешь по зарплате ленивой Коки и Чубагимовича???
14:59
паоло росси
Манджукич себя не на помойке нашел чтобы в спам переходить)
14:47
kossross
Болельщики Спартака мы вас просим поддержать команду и приходить на стадион, в каждом домашнем матче. Чем вас больше придет, тем быстрее мы погасим зарплату перед Манджукичем. Болельщики вы нам нужны, без вас мы никто. С Уважением Администрация ФК Спартак)))))))))))))))))))))))))))))))))
14:44
Тони Старк
федун и галстук найдите связь)
14:38
kossross
378 млн руб в год круто. Заполняемость Открытия Арены 45000. Если считать что средний билет на стадион будет стоить 1000 руб и все 15 домашних матчей стадион будет полон. Спартак заработает 675 млн. из которых налоги, само обслуживание стадиона. Но в среднем билет стоит 600-700 руб. и стадион полностью не будет заполняться. Похода болельщиков Спартака на стадион хватит только для погашения зарплаты допустим Манджукича))))). Это я о том где берутся деньги. Все клубы в России убыточные. Это игрушка в руках богатых. Или средства вывода денег. В нормальных клубах зарплата рассчитывается из множества факторов. Какую пользу игрок принесет, какой у него возраст, за сколько его можно продать. Сколько футболок с его фамилией продастся за год и какую сумму принесет и т.д. УДАЧИ нашему футболу))))
14:36
Mangust071
Точно, Тоню забыл, вроде и мосты не развели!!!!!!!!!!!!!!!так что еще отпишуться
14:32
Mangust071
Ждем комментов авторитетных специалистов,.!!!!испражнение, рейтузо, ну и конечно сергуня, вроде и смена в охране закончилась!!!!!!!!!!!!!!!!!
14:31
Тони Старк
федун на галстуке бы удавился чем такую зарплату предложил бы)он мукунку за похлебку и авокадо возьмёт.
14:30
HONESTO
Бред!!!6 федун не заплатит!
14:25
lordblack
Ну что за дичь испражняют итальянские инсайдеры?! Хоть один вменяемый человек поверит в эту жирнейшую утку?!
14:23
Dr Death
Врут бесстыжие, Федун 3 никому не платит, а тут 6!!!
14:23
shpasic
или Суареса с Неймаром)
14:18
СереХа
Да надо было сразу Игуаина!
14:18