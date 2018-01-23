СМИ: "Спартак" может приобрести полузащитника "Сампдории"

"Спартак" близок к подписанию контракта с полузащитником "Сампдории" Рикардо Альваресом, утверждает Primocanale. 29-летний аргентинец хочет получать больше свободы и готов перейти в московский клуб.

Отмечается, что сделка может быть оформлена в ближайшее время.

В текущем сезоне Альварес провел 6 матчей в чемпионате Италии и забил один гол. На его счету также три встречи в Кубке страны. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 3 миллиона евро.

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