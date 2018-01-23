СМИ: "Спартак" может приобрести полузащитника "Сампдории"

"Спартак" близок к подписанию контракта с полузащитником "Сампдории" Рикардо Альваресом, утверждает Primocanale. 29-летний аргентинец хочет получать больше свободы и готов перейти в московский клуб.
Отмечается, что сделка может быть оформлена в ближайшее время.
В текущем сезоне Альварес провел 6 матчей в чемпионате Италии и забил один гол. На его счету также три встречи в Кубке страны. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 3 миллиона евро.
Москвич1985
нет, аргентинец не нужен Спартаку, это скорее усиление для некоторых других команд). Хотя если и серьезно говорить, никто из аргентинцев в Спартаке не блистал.
15:20
Kot, kotoryi
Работал бы этот селекционный отдел, а не тупо деньги выкачивал из Федуна.... Присосались, не оторвать!
14:55
SPFAN
По слухам, целый состав уже набрали.
14:25
ALEX***di.ru
"СПАРТАК" МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ ПОЛУЗАЩИТНИКА "САМПДОРИИ"- НО НЕ ПРИОБРЕТЕТ !!! Уже так 5 сделок провернули))))
13:50
titan2313
Если верить СМИ уже человек 10 перешли в Спартак! На самом деле ни одного!
13:46