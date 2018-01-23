13:30 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Спартак" может приобрести полузащитника "Сампдории"

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"Спартак" близок к подписанию контракта с полузащитником "Сампдории" Рикардо Альваресом, утверждает Primocanale. 29-летний аргентинец хочет получать больше свободы и готов перейти в московский клуб.

Отмечается, что сделка может быть оформлена в ближайшее время.

В текущем сезоне Альварес провел 6 матчей в чемпионате Италии и забил один гол. На его счету также три встречи в Кубке страны. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 3 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Москвич1985

нет, аргентинец не нужен Спартаку, это скорее усиление для некоторых других команд). Хотя если и серьезно говорить, никто из аргентинцев в Спартаке не блистал.

15:20

Kot, kotoryi

Работал бы этот селекционный отдел, а не тупо деньги выкачивал из Федуна.... Присосались, не оторвать!

14:55

SPFAN

По слухам, целый состав уже набрали.

14:25

ALEX***di.ru

"СПАРТАК" МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ ПОЛУЗАЩИТНИКА "САМПДОРИИ"- НО НЕ ПРИОБРЕТЕТ !!! Уже так 5 сделок провернули))))

13:50

titan2313

Если верить СМИ уже человек 10 перешли в Спартак! На самом деле ни одного!

13:46