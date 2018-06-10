СМИ: "Спартак" может приобрести хорватского защитника Катича

"Спартак" намерен приобрести защитника "Славен Белупо" Николу Катича, сообщает Record Sport. На 21-летнего хорвата также претендует "Рейнджерс".

По данным издания, во вторник защитник и его представители прилетят в Москву, где проведут переговоры о возможном сотрудничестве.

Катич играет за "Славен Белупо" с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей и забил один гол. Отметим, что в основном хорват играет на позиции центрального защитника, но также может исполнить роль опорного полузащитника. Отличительной особенностью игрока является его рост - 194 сантиметра.