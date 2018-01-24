СМИ: "Спартак" может купить Марковича зимой

По информации Liverpool Echo, "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника "Ливерпуля" Лазара Марковича. Столичный клуб намерен приобрести 23-летнего футболиста этой зимой.

Отметим, что Маркович не провел ни одного матча за клуб в этом сезоне и ранее сам изъявлял желание сменить команду. Его контракт с "Ливерпулем" истекает летом 2019 года. Болельщики команды несколько раз признавали трансфер Марковича – самым провальным в истории клуба.

Всего за "Ливерпуль" он провел 34 матча, в которых забил три мяча. Ранее он выступал за "Партизан", "Бенфику", "Фенербахче", "Спортинг" и "Халл Сити".