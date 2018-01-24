17:44 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Спартак" может купить Марковича зимой

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По информации Liverpool Echo, "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника "Ливерпуля" Лазара Марковича. Столичный клуб намерен приобрести 23-летнего футболиста этой зимой.

Отметим, что Маркович не провел ни одного матча за клуб в этом сезоне и ранее сам изъявлял желание сменить команду. Его контракт с "Ливерпулем" истекает летом 2019 года. Болельщики команды несколько раз признавали трансфер Марковича – самым провальным в истории клуба.

Всего за "Ливерпуль" он провел 34 матча, в которых забил три мяча. Ранее он выступал за "Партизан", "Бенфику", "Фенербахче", "Спортинг" и "Халл Сити".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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merniloskut

Партизанские корни у нас не катят!((

19:55

Kot, kotoryi

МММ - сплошное надувательство :))))))))))))))

19:48

= Даль =

Спартак отчества покупает. Дожили.

19:21

daco29

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

18:22

баламошка

Максимычы, Морковычи, Свёклычи и Кукурузычи.

17:59

shpasic

Маркович Маркович Маркович? Маркович Маркович?

17:52

Сужу Кубок как могу

А щас весна что ли или лето?

17:47