СМИ: "Спартак" может купить Марковича зимой

По информации Liverpool Echo, "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника "Ливерпуля" Лазара Марковича. Столичный клуб намерен приобрести 23-летнего футболиста этой зимой.
Отметим, что Маркович не провел ни одного матча за клуб в этом сезоне и ранее сам изъявлял желание сменить команду. Его контракт с "Ливерпулем" истекает летом 2019 года. Болельщики команды несколько раз признавали трансфер Марковича – самым провальным в истории клуба.
Всего за "Ливерпуль" он провел 34 матча, в которых забил три мяча. Ранее он выступал за "Партизан", "Бенфику", "Фенербахче", "Спортинг" и "Халл Сити".
merniloskut
Партизанские корни у нас не катят!((
19:55
Kot, kotoryi
МММ - сплошное надувательство :))))))))))))))
19:48
= Даль =
Спартак отчества покупает. Дожили.
19:21
daco29
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
18:22
баламошка
Максимычы, Морковычи, Свёклычи и Кукурузычи.
17:59
shpasic
Маркович Маркович Маркович? Маркович Маркович?
17:52
Сужу Кубок как могу
А щас весна что ли или лето?
17:47