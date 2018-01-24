СМИ: "Спартак" интересуется полузащитником "Андерлехта"

Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни попал в сферу интересов "Спартака", утверждает Het Nieuwsblad. Красно-белые пока не сделали официального предложения, однако их интерес к 27-летнему игроку достаточно велик.

Отмечается, что вероятность перехода Ханни в другой клуб высока. Из-за интереса со стороны "Спартака" он не был включен в заявку команды на матч чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверен".

В текущем сезоне алжирец принял участие в 30 матчах за "Андерлехт" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Таблица переходов РФПЛ