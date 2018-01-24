11:02 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Спартак" интересуется полузащитником "Андерлехта"

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Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни попал в сферу интересов "Спартака", утверждает Het Nieuwsblad. Красно-белые пока не сделали официального предложения, однако их интерес к 27-летнему игроку достаточно велик.

Отмечается, что вероятность перехода Ханни в другой клуб высока. Из-за интереса со стороны "Спартака" он не был включен в заявку команды на матч чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверен".

В текущем сезоне алжирец принял участие в 30 матчах за "Андерлехт" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЗЮК~

Очередная помойка для бомжедаунов.

13:38

Voin13

Очередная сказка про пищевик и его мечты!)

13:23

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

философ- М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. ---------------- А с вами даже Кришито не хочет подписывать контракт и что??)))))))))))..Так это только по мнению С.Э. А так то он хочет,но стесняется.))

13:21

-философ-

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. ---------------- А с вами даже Кришито не хочет подписывать контракт и что??)))))))))))

13:18

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Всеми то Спартак интересуется.Но ни кто ему не дает.)))

13:12

Alukard1349

Слухов немеряно,но к сожалению это только слухи(((

13:03

Семь ветров

С этой чушью о Спартаке и его якобы покупках уже должен появится ЧП. Человек-Пиzdёж, и в итоге всех спасти. Уж интереснее о очередном аргентинце в родном клубе Артемки почитать.))

12:32