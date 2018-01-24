СМИ: "Спартак" интересуется полузащитником "Андерлехта"

Полузащитник "Андерлехта" Софьян Ханни попал в сферу интересов "Спартака", утверждает Het Nieuwsblad. Красно-белые пока не сделали официального предложения, однако их интерес к 27-летнему игроку достаточно велик.
Отмечается, что вероятность перехода Ханни в другой клуб высока. Из-за интереса со стороны "Спартака" он не был включен в заявку команды на матч чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверен".
В текущем сезоне алжирец принял участие в 30 матчах за "Андерлехт" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
ЗЮК~
Очередная помойка для бомжедаунов.
13:38
Voin13
Очередная сказка про пищевик и его мечты!)
13:23
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
философ- М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. ---------------- А с вами даже Кришито не хочет подписывать контракт и что??)))))))))))..Так это только по мнению С.Э. А так то он хочет,но стесняется.))
13:21
-философ-
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. ---------------- А с вами даже Кришито не хочет подписывать контракт и что??)))))))))))
13:18
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Всеми то Спартак интересуется.Но ни кто ему не дает.)))
13:12
Alukard1349
Слухов немеряно,но к сожалению это только слухи(((
13:03
Семь ветров
С этой чушью о Спартаке и его якобы покупках уже должен появится ЧП. Человек-Пиzdёж, и в итоге всех спасти. Уж интереснее о очередном аргентинце в родном клубе Артемки почитать.))
12:32