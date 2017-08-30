СМИ: "Спартак" и "Гремиу" достигли соглашения по переходу Педру Роши

"Гремиу" принял предложение "Спартака" по трансферу нападающего Педру Роши. Как сообщает ESPN, сумма сделки составит 12 миллионов евро. 70% прав на футболиста принадлежат клубу, а еще 30% - "Диадеме", первому клубу бразильца. Ожидается, что о переходе будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых он забил три гола и сделал две результативные передачи.

Сегодня стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться пятницы, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.