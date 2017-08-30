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21:34 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Спартак" и "Гремиу" достигли соглашения по переходу Педру Роши

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"Гремиу" принял предложение "Спартака" по трансферу нападающего Педру Роши. Как сообщает ESPN, сумма сделки составит 12 миллионов евро. 70% прав на футболиста принадлежат клубу, а еще 30% - "Диадеме", первому клубу бразильца. Ожидается, что о переходе будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых он забил три гола и сделал две результативные передачи.

Сегодня стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться пятницы, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.

 
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Жорик Вартанов

не верю

21:42

Тот самый Зануда

Поздравы поросятам!Осталось ещё только выиграть у коней конкуренцию за Эвертона Филипе,и можно считать летнюю трансферную кампанию успешной.

21:42

Jean4

Каррера то в курсе? )

21:40

asc0002

Ну что же, с Педрой вас!

21:38