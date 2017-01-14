СМИ: "Спартак" и "Атлетику Минейру" не договорились о трансфере Кариоки в Китай

Бразильский полузащитник "Спартака" Рафаэл Кариока, выступающий на правах аренды за "Атлетику Минейру", подтвердил, что им интересовались клубы из Китая. Бразилец отметил, что оба клуба не смогли договориться о его переходе в новую команду. В текущем сезоне он записал на свой счет один гол и голевую передачу в 27 матчах высшей лиги.

– Это тяжело, – цитирует UOL Кариоку. – У меня был вариант уехать в Китай. Но 50 процентов прав принадлежат "Спартаку" и 50 – "Атлетику", и они не смогли договориться. "Спартак" не ответил на запрос моей команды. Думаю, через это просто нужно пройти. Я спокойно к этому отношусь, мне нравится играть в Бразилии. У меня есть желание уехать в Китай, но у меня хороший сезон здесь, мы стремимся выигрывать титулы. Я счастлив в "Атлетику".