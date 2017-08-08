01:14 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Спартак" готов заплатить за Гарая более 20 миллионов евро


"Спартак" готов заплатить за трансфер защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая более 20 миллионов евро, сообщает Fox Sports. Также за аргентинца ведет борьбу "Ювентус", который предлагает включить в сделку полузащитника Томаса Ринкона. Ранее появилась информация о том, что экс-игрок "Зенита" не против снова перебраться в Россию.

Напомним, что Гарай с 2014 по 2016 год выступал за "Зенит"Всего за санкт-петербургский клуб он провел 75 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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