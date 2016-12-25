СМИ: "Спартак" готов купить Йоветича за 15 миллионов евро

Нападающий "Интера" Стеван Йоветич может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает europacalcio.it. Красно-белые готовы выложить за него 15 миллионов евро и платить зарплату в 3,5 миллиона. Еще одним претендентом на футболиста является один из китайских клубов, однако сам он хочет остаться в Европе. По информации "СЭ", "Спартак" уже пытался приобрести Йоветича в летнее трансферное окно, но тот не захотел ехать в Россию.
В текущем сезоне черногорец провел на поле в составе миланцев в общей сложности всего 67 минут.
Last_angel
Адриану, Эменике, Йоветич, кто ещё ? Играть по схеме 1 вратарь и 10 нападающих ?
19:58
Пиитерец
Всех, кто сидит на скамейке и так, дорого купит московский Спартак!
19:52
spartak ekspress
йоветич к вам ну вы поняли
19:43
30 лет за ЦСКА!
shpasic- А они у тебя есть? :-DDDD
19:38
onlywhitespartak
Да че то мне не верится ... А так бы его и депая взять и огонь просто ! Меня смущает что среди слухов ни одного нормального центрального защитника нету ! А он очень нужен !!!
19:34
shpasic
c такой статистикой нападающего не жалко и 25 миллионов выложить!
19:25