19:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Спартак" готов купить Йоветича за 15 миллионов евро

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Нападающий "Интера" Стеван Йоветич может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает europacalcio.it. Красно-белые готовы выложить за него 15 миллионов евро и платить зарплату в 3,5 миллиона. Еще одним претендентом на футболиста является один из китайских клубов, однако сам он хочет остаться в Европе. По информации "СЭ", "Спартак" уже пытался приобрести Йоветича в летнее трансферное окно, но тот не захотел ехать в Россию.

В текущем сезоне черногорец провел на поле в составе миланцев в общей сложности всего 67 минут. 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Last_angel

Адриану, Эменике, Йоветич, кто ещё ? Играть по схеме 1 вратарь и 10 нападающих ?

19:58

Пиитерец

Всех, кто сидит на скамейке и так, дорого купит московский Спартак!

19:52

spartak ekspress

йоветич к вам ну вы поняли

19:43

30 лет за ЦСКА!

shpasic- А они у тебя есть? :-DDDD

19:38

onlywhitespartak

Да че то мне не верится ... А так бы его и депая взять и огонь просто ! Меня смущает что среди слухов ни одного нормального центрального защитника нету ! А он очень нужен !!!

19:34

shpasic

c такой статистикой нападающего не жалко и 25 миллионов выложить!

19:25

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