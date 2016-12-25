СМИ: "Спартак" готов купить Йоветича за 15 миллионов евро

Нападающий "Интера" Стеван Йоветич может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает europacalcio.it. Красно-белые готовы выложить за него 15 миллионов евро и платить зарплату в 3,5 миллиона. Еще одним претендентом на футболиста является один из китайских клубов, однако сам он хочет остаться в Европе. По информации "СЭ", "Спартак" уже пытался приобрести Йоветича в летнее трансферное окно, но тот не захотел ехать в Россию.

В текущем сезоне черногорец провел на поле в составе миланцев в общей сложности всего 67 минут.