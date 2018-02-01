СМИ: "Спартак" еще может подписать Ляича

"Спартак" продолжает проявлять интерес к нападающему "Торино" Адему Ляичу, сообщает Tuttosport. В итальянской команде не видят для форварда места в составе и хотят продать его. Кроме России, у 25-летнего серба есть предложения из США и Китая.

Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил за Ляича 10 миллионов евро, что не устроило "Торино". Итальянцы хотят за форвард в два раза больше.

В этом сезоне в 17 матчах Ляич забил три гола и сделал восемь голевых передач.