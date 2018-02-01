СМИ: "Спартак" еще может подписать Ляича

"Спартак" продолжает проявлять интерес к нападающему "Торино" Адему Ляичу, сообщает Tuttosport. В итальянской команде не видят для форварда места в составе и хотят продать его. Кроме России, у 25-летнего серба есть предложения из США и Китая.
Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил за Ляича 10 миллионов евро, что не устроило "Торино". Итальянцы хотят за форвард в два раза больше.
В этом сезоне в 17 матчах Ляич забил три гола и сделал восемь голевых передач.
Keano
что за тяга к югам ? там на одного Видича десять Петковичей
08:29
Смерть сусликам
Alukard1349 У Льяича есть предложения и США и Китая.Дальше можно было не писать.Заяем ему Россия?!И там и там зп больше!Другой вопрос.А зачем он Спартаку?!У нас перебор с легами!Нужны игроки с паспортом!Так что это очередной журнаЛИЗДКИЙ п...ж В МЛС всего 26 человек получают больше 1млн долл.
00:13
Alukard1349
У Льяича есть предложения и США и Китая.Дальше можно было не писать.Заяем ему Россия?!И там и там зп больше!Другой вопрос.А зачем он Спартаку?!У нас перебор с легами!Нужны игроки с паспортом!Так что это очередной журнаЛИЗДКИЙ п...ж
00:08