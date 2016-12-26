СМИ: "Спартак" договорился с "Фенербахче" об аренде Эменике

"Спартак" договорился с "Фенербахче" о переходе нападающего Эммануэла Эменике. Как утверждает Yeni Safak, 29-летний нигериец в январе присоединится к московскому клубу на правах бесплатной аренды до конца сезона, однако красно-белые будут полностью выплачивать зарплату футболиста. Кроме того, у "Спартака" будет право выкупить контракт игрока летом. В текущем сезоне Эменике сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, что ранее Эммануэл Эменике уже выступал за "Спартак" с 2011 по 2013 год. В футболке московской команды он забил 24 гола и сделал 8 голевых передач в 51 встрече.