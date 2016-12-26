13:48 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Спартак" договорился с "Фенербахче" об аренде Эменике

0
0
0
7

"Спартак" договорился с "Фенербахче" о переходе нападающего Эммануэла Эменике. Как утверждает Yeni Safak, 29-летний нигериец в январе присоединится к московскому клубу на правах бесплатной аренды до конца сезона, однако красно-белые будут полностью выплачивать зарплату футболиста. Кроме того, у "Спартака" будет право выкупить контракт игрока летом. В текущем сезоне Эменике сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, что ранее Эммануэл Эменике уже выступал за "Спартак" с 2011 по 2013 год. В футболке московской команды он забил 24 гола и сделал 8 голевых передач в 51 встрече.

Опрос

Нужно ли "Спартаку" возвращать Эменике?
голосовать
0
0
0
7
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Taffarel

Хорошо если так, людоед однозначно поможет

16:31

уруру

Спартак, как бешенный ведет себя на трансфер рынке. Вот смеху то будет, если опять с чемпионством наложает!!

15:32

Москвич1985

не уверен, что это усиление. Впрочем, буду рад ошибиться)

15:24

Adios Amigos R...

Норм.

15:12

zampofin

Дополнительный людоед не помешает

14:33

James Gang

Ну всё, трио Промес-Эменике-зе Луиш будет наводить панику в ряды соперника. Бойся Зенит!

14:32

lordblack

Хорошее начало!

14:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ