СМИ: "Спартак", "Бешикташ" и "Марсель" претендуют на Ляича

Полузащитник Адем Ляич в ближайшие дни может покинуть "Торино". Как сообщает Tuttosport, на 26-летнего серба претендуют "Марсель", "Бешикташ" и московский "Спартак".

Туринский клуб готов расстаться с игроком, но хочет получить за него не менее 15 миллионов евро, чтобы на замену приобрести Симоне Дзадзу.

В прошлом сезоне Ляич провел в серии А 27 матчей, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач. На чемпионате мира-2018 он сыграл в 3 встречах.



Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 13 миллионов евро. Его контракт с "Торино" действует до 30 июня 2020 года.

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