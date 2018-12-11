СМИ: Солари назвал игрока, которого хотел бы видеть в "Реале"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари хочет, чтобы мадридский клуб приобрел полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату, утверждает El Gol Digital. 42-летний специалист уже озвучил свои требования руководству "сливочных".

Мата заинтересован в том, что покинуть "МЮ". Он не собирается продлевать с "красными дьяволами" контракт, который истекает летом 2019 года. Солари рассматривает Мату в качестве замены хавбеку Иско, который может перейти в другой клуб в январе. Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Мата провел 16 матчей за "МЮ", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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