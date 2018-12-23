СМИ: Скауты "МЮ" побывали на матче "Ювентус" - "Рома", они просматривали Маноласа

Защитник "Ромы" Константинос Манолас попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщают итальянские СМИ.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, скауты английского клуба побывали на матче 17-го тура серии А "Ювентус" - "Рома" (1:0). В этой игре они просматривали греческого защитника.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за "Рому" и забил два мяча при одной голевой передаче. Сумма отступных, прописанная в его контракте - 36 миллионов евро.

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