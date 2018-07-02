СМИ: Шмайхель может перейти в "Челси" или "Рому"

Вратарь "Лестера" и сборной Дании Каспер Шмайхель может стать игроком "Челси" или "Ромы", утверждает Sky Sports. Оба клуба могут лишиться основных голкиперов этим летом: вратарь "синих" Тибо Куртуа может перебраться в "Реал", а голкипера римлян Алиссона слухи связывают с переходом в "Ливерпуль".

31-летний Шмайхель подтвердил свой класс во вчерашнем матче 1/8 финала чемпионата мира против Хорватии. Он отразил три пенальти: один в основное время, еще два - в серии послематчевых 11-метровых.

Несмотря на блестящую игру Шмайхеля, сборная Дании потерпела поражение (1:1, 2:3 пен.).

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