СМИ: Шкртел может перейти в "Рейнджерс"

Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел может стать игроком "Рейнджерс", утверждает CNN. Контракт 33-летнего словака с турецким клубом истекает в конце сезона.

В приобретении Шкртела лично заинтересован главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард. Он выступал вместе со словаком за "Ливерпуль".

Трансферная стоимость Шкртела составляет 3 миллиона евро, согласно трансфермаркт. В России он известен по выступлениям за "Зенит" с 2004 по 2007 год.

В текущем сезоне Шкртел провел 10 матчей за "Фенербахче" в чемпионате Турции и не отметился результативными действиями.

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