СМИ: "Шальке" проявляет интерес к Жоау Мариу

"Шальке" интересуется полузащитником "Интера" Жоау Мариу, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, немецкий клуб поборется за игрока с "Бетисом" и "Севильей". Сообщалось также об интересе со стороны "Рубина", однако в клубе опровергли эту информацию.

25-летний португалец вторую часть минувшего сезона провел в аренде в "Вест Хэме", где принял участие в 13 матчах премьер-лиги, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.