СМИ: "Шахтер" не намерен отпускать Тайсона

"Шахтер" не собирается расставаться с полузащитником Тайсоном, сообщает португальское издание Besoccer. Ранее сообщалось, что он покинет клуб летом.

Сам игрок заявлял о своем намерении вернуться в "Интернасионал". Интерес к нему проявлял "Сан-Паулу". 30-летний футболист перешел в "Шахтер" из "Металлист" в 2013 году за 16 миллионов евро. С тех пор он сыграл за "горняков" 203 матча и забил 36 голов, а также по четыре раза выигрывал чемпионат и кубок Украины.

Действующий контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 2021 года.