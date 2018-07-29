СМИ: "Шахтер" не намерен отпускать Тайсона

"Шахтер" не собирается расставаться с полузащитником Тайсоном, сообщает португальское издание Besoccer. Ранее сообщалось, что он покинет клуб летом.
Сам игрок заявлял о своем намерении вернуться в "Интернасионал". Интерес к нему проявлял "Сан-Паулу". 30-летний футболист перешел в "Шахтер" из "Металлист" в 2013 году за 16 миллионов евро. С тех пор он сыграл за "горняков" 203 матча и забил 36 голов, а также по четыре раза выигрывал чемпионат и кубок Украины.
Действующий контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 2021 года.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2018-2019/