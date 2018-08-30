СМИ: Шадли намерен уйти из "Вест Бромвича"

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 в составе сборной Бельгии полузащитник Насер Шадли до закрытия трансферного окна намерен покинуть "Вест Бромвич", утверждает RMC. Зарплата 29-летнего хавбека после вылета команды в чемпионшип сократилась с 60 тысяч фунтов до 40 тысяч фунтов в неделю. Такая ситуация не устраивает игрока, который в этом сезоне не провел за "Альбион" ни одного матча.

Отметим, что ранее клуб отказался отпускать Шадли в "Бешикташ" на правах аренды. В "Вест Бромвиче" готовы расстаться с игроком только в случае полноценного трансфера.

Контракт полузащитника с нынешним клубом рассчитан до лета 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в 13,5 миллиона фунтов.