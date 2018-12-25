СМИ: "Севилья" и "Бетис" сразятся за форварда "Барселоны" Мунира

Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади может покинуть клуб. Как утверждает издание Sport, на 23-летнего испанца претендуют "Севилья" и "Бетис".

Контракт Мунира с "Барселоной" истекает летом 2019 года. Он готов дождаться окончания сезона, чтобы на правах свободного агента перейти в другой клуб. Однако не исключается вариант с продажей футболиста в январское трансферное окно - transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Мунир провел 11 матчей за "Барселону", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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