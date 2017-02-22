СМИ: Сердеров отказался переходить в "Оренбург" из-за зарплаты

Российский нападающий болгарской "Славии" Сердер Сердеров отказался переходить в "Оренбург", утверждает blitz.bg. Причиной стали разногласия по зарплате. Стороны уже согласовали детали контракта, но руководство российского клуба в последний момент уменьшило зарплату на 1 тысячу долларов, что не устроило Сердерова, который вернулся в "Славию".

Сердеров - воспитанник ЦСКА, ранее также играл в "Анжи", "Урале" и "Крыльях Советов". Цвета "Славии" защищает с начала 2016 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей и забил 5 голов в чемпионате Болгарии. В "Славии" выступает еще один российский футболист - 19-летний воспитанник "Зенита" Даниил Майков.