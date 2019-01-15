СМИ: Семенов продлит контракт с "Ахматом"

Защитник "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов продлит контракт с клубом, сообщают "Известия". Текущее соглашение 29-летнего футболиста истекает летом 2019 года.
В ближайшее время грозненцы вступят в переговоры с Семеновым по поводу продления действующего контракта.
– И руководство, и тренерский штаб "Ахмата" очень ценят Семенова, – приводят слова источника, знакомого с ситуацией, "Известия". – Он важный игрок для команды, один из лидеров. Клуб хочет удержать футболиста в своем составе и обязательно предложит ему новый контракт. Вероятнее всего, с сохранением прежних условий. Стороны смогут быстро найти точки соприкосновения, так как заинтересованы в продолжении сотрудничества.
В текущем сезоне Семенов принял участие в 16 матчах за "Ахмат" и не отметился результативными действиями.
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Дополнительная информация
https://iz.ru/833556/sevastian-terletckii/igra-na-uderzhanie-akhmat-nameren-sokhranit-andreia-semenova