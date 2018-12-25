СМИ: "Селтик" арендует у "ПСЖ" сына Джорджа Веа

Нападающий "ПСЖ" Тимоти Веа может продолжить карьеру в "Селтике". Как утверждает RMC Sport, шотландский клуб хочет арендовать 18-летнего форварда на оставшуюся половину сезона.

Веа хочет уйти из "ПСЖ". Его не устраивает малое количество игрового времени в парижском клубе.

В текущем сезоне Веа провел 3 матча в составе "ПСЖ" и забил 2 гола.

Напомним, Тимоти является младшим сыном экс-форварда "ПСЖ" и "Милана" Джорджа Веа, который в настоящее время является президентом Либерии.

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