12:18 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Саутгемптон" потратит 50 миллионов фунтов на Промеса и Каррильо

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Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино рассчитывает потратить 50 миллионов фунтов на трансферы в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph. С шорт-лист "святых" входят форвард "Спартака" Квинси Промес и нападающий "Монако" Гвидо Каррильо.

Ранее "СЭ" сообщал, что на данный момент руководство красно-белых не рассматривает такой вариант продажи 26-летнего голландца. С высокой долей вероятности форвард проведет в составе москвичей весь сезон-2017/18.

Напомним, что в этом чемпионате России Промес провел 17 матчей, забив 10 голов и сделав 6 результативных передач. Кроме того, он отыграл 5 встреч в Лиге чемпионов – 2 мяча и 2 голевых паса. Каррильо отметился 8 голами в 24 встречах за "Монако".

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Болела_23

вот же ущербные болотные))) Заметка об очередном слухе об игроке Спартака, до закрытия трансферного окна их ещё штук 500 будет. Но болотные везде засунут свой нос))) В каждой бочке затычки, во главе с алкашом питерским. Обсуждайте слухи на ветках о вас, завистливые))))

18:24

= Даль =

Цэ остаточнэ прощевай!?

14:31

Millwall82

он же и начинает общение как гаарлемский нига "хей бро, хав матч из зе мани?"

14:25

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

К.Б.Ын Я смотрю, тут Мясные и не пишут про слухи... и ты не пиши.Иди во Внуково.А то туда сейчас еще 1000000 москвичей прилетит.Встречай.)))

14:13

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Millwall82..Да не фиг и листать.Одна его фраза в последнем вью красноречива-"Когда мой прадед слез с суринамского дерева...."))).Но бабло он считает похоже лучше Бу га ги.В нолях не ошибается.)))

14:12

К.Б.Ын

Я смотрю, тут Мясные и не пишут про слухи. Одна деревня строчит )))

14:09

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Опустеет без тебя Земля… Как мне несколько часов прожить? Так же падает в садах листва, И куда-то всё спешат такси…...

13:58

serzheo

Как же без тебя Русь будет, звездочка ты наша яркая((

13:57

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

О,прискакали "Голодранцы" чужие мильоны считать..)))

13:56

serzheo

Не покидай нас, о Великий из Великого.

13:55

Человек 555

Бу-га-га! На Промеса 49 850 000, остальные на Каррильо. ---- ха ха перепутал местами промес в довесок идёт он там ноль будет укатают как девку

13:55

Бу-га-га!

На Промеса 49 850 000, остальные на Каррильо.

13:52

Бу-га-га!

На Промеса 49 850, остальные на Каррильо.

13:51

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Millwall82 Сау так себе клуб...так и Суринамский король не Кейн не фига.Где то между семеркой,и валетом.В футбольной иерархии.))

13:42

Смерть сусликам

Millwall82я бы сказал припортовая деревня)))))

12:56

Millwall82

Сау так себе клуб, а город мягко говоря не Москва, развлечений мало, но клуб хорошая ферма для Ливерпуля, тоже ужасного города, но какого клуба)

12:24