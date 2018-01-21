СМИ: "Саутгемптон" потратит 50 миллионов фунтов на Промеса и Каррильо

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино рассчитывает потратить 50 миллионов фунтов на трансферы в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph. С шорт-лист "святых" входят форвард "Спартака" Квинси Промес и нападающий "Монако" Гвидо Каррильо.
Ранее "СЭ" сообщал, что на данный момент руководство красно-белых не рассматривает такой вариант продажи 26-летнего голландца. С высокой долей вероятности форвард проведет в составе москвичей весь сезон-2017/18.
Напомним, что в этом чемпионате России Промес провел 17 матчей, забив 10 голов и сделав 6 результативных передач. Кроме того, он отыграл 5 встреч в Лиге чемпионов – 2 мяча и 2 голевых паса. Каррильо отметился 8 голами в 24 встречах за "Монако".
Болела_23
вот же ущербные болотные))) Заметка об очередном слухе об игроке Спартака, до закрытия трансферного окна их ещё штук 500 будет. Но болотные везде засунут свой нос))) В каждой бочке затычки, во главе с алкашом питерским. Обсуждайте слухи на ветках о вас, завистливые))))
18:24
= Даль =
Цэ остаточнэ прощевай!?
14:31
Millwall82
он же и начинает общение как гаарлемский нига "хей бро, хав матч из зе мани?"
14:25
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
К.Б.Ын Я смотрю, тут Мясные и не пишут про слухи... и ты не пиши.Иди во Внуково.А то туда сейчас еще 1000000 москвичей прилетит.Встречай.)))
14:13
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Millwall82..Да не фиг и листать.Одна его фраза в последнем вью красноречива-"Когда мой прадед слез с суринамского дерева...."))).Но бабло он считает похоже лучше Бу га ги.В нолях не ошибается.)))
14:12
К.Б.Ын
Я смотрю, тут Мясные и не пишут про слухи. Одна деревня строчит )))
14:09
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Опустеет без тебя Земля… Как мне несколько часов прожить? Так же падает в садах листва, И куда-то всё спешат такси…...
13:58
serzheo
Как же без тебя Русь будет, звездочка ты наша яркая((
13:57
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
О,прискакали "Голодранцы" чужие мильоны считать..)))
13:56
serzheo
Не покидай нас, о Великий из Великого.
13:55
Человек 555
Бу-га-га! На Промеса 49 850 000, остальные на Каррильо. ---- ха ха перепутал местами промес в довесок идёт он там ноль будет укатают как девку
13:55
Бу-га-га!
На Промеса 49 850 000, остальные на Каррильо.
13:52
Бу-га-га!
На Промеса 49 850, остальные на Каррильо.
13:51
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Millwall82 Сау так себе клуб...так и Суринамский король не Кейн не фига.Где то между семеркой,и валетом.В футбольной иерархии.))
13:42
Смерть сусликам
Millwall82я бы сказал припортовая деревня)))))
12:56
Millwall82
Сау так себе клуб, а город мягко говоря не Москва, развлечений мало, но клуб хорошая ферма для Ливерпуля, тоже ужасного города, но какого клуба)
12:24