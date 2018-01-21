СМИ: "Саутгемптон" потратит 50 миллионов фунтов на Промеса и Каррильо

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино рассчитывает потратить 50 миллионов фунтов на трансферы в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph. С шорт-лист "святых" входят форвард "Спартака" Квинси Промес и нападающий "Монако" Гвидо Каррильо.

Ранее "СЭ" сообщал, что на данный момент руководство красно-белых не рассматривает такой вариант продажи 26-летнего голландца. С высокой долей вероятности форвард проведет в составе москвичей весь сезон-2017/18.

Напомним, что в этом чемпионате России Промес провел 17 матчей, забив 10 голов и сделав 6 результативных передач. Кроме того, он отыграл 5 встреч в Лиге чемпионов – 2 мяча и 2 голевых паса. Каррильо отметился 8 голами в 24 встречах за "Монако".