СМИ: Сарри согласился отпустить Кэйхилла в "Милан"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл может покинуть клуб. Как утверждает calciomercato, главный тренер "синих" Маурицио Сарри разрешил 32-летнему англичанину уйти.

Контракт Кэйхилла с "Челси" истекает в конце этого сезона. Основным претендентом на игрока считается "Милан". Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Кэйхилл выступает за "Челси" с 2012 года. В составе "синих" он дважды выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Кэйхилл провел 7 матчей за "Челси" и не отметился результативными действиями.

Все о трансферах - здесь