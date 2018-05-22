СМИ: Сарри отказал "Зениту"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри ответил отказом на предложение возглавить "Зенит", сообщает calcionapoli24. Питерцы предлагали 59-летнему специалисту более выгодный контракт, чем президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис, но Сарри не согласился на переезд в Россию.
Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил Сарри контракт с зарплатой в 4 миллиона евро без учета бонусов. Он был одним из кандидатов на пост главного тренера. Также на должность претендует тренер "Уфы" Сергей Семак.
mukuptsov
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
19:48
ArtermVadimovich
Рано Семака звать. Пусть опыта наберется с Уфой. Неправильно после одного сезона тренера отрывать от дела.
19:45
загадочный лысый ассятин
Кррррррррррасава!!!!!! Надо, надо бомжей принудительно заставить поддерживать ""отечественного производителя"!!!
19:41
guy1984
ч.т.д.
19:34
Sandy45
Где же найти олухов. которые в это болото после Манчини, Луческу и Боаша полезут. 4 ляма явно мало будет... Вон, Семака не жалко, пусть мучается.
19:34
Красно Белый Питер
Семак Верим!!!:))
19:29