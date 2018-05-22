СМИ: Сарри отказал "Зениту"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри ответил отказом на предложение возглавить "Зенит", сообщает calcionapoli24. Питерцы предлагали 59-летнему специалисту более выгодный контракт, чем президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис, но Сарри не согласился на переезд в Россию.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил Сарри контракт с зарплатой в 4 миллиона евро без учета бонусов. Он был одним из кандидатов на пост главного тренера. Также на должность претендует тренер "Уфы" Сергей Семак.