19:25 | Футбол — Трансферы

СМИ: Сарри отказал "Зениту"

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Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри ответил отказом на предложение возглавить "Зенит", сообщает calcionapoli24. Питерцы предлагали 59-летнему специалисту более выгодный контракт, чем президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис, но Сарри не согласился на переезд в Россию.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил Сарри контракт с зарплатой в 4 миллиона евро без учета бонусов. Он был одним из кандидатов на пост главного тренера. Также на должность претендует тренер "Уфы" Сергей Семак.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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mukuptsov

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru

19:48

ArtermVadimovich

Рано Семака звать. Пусть опыта наберется с Уфой. Неправильно после одного сезона тренера отрывать от дела.

19:45

загадочный лысый ассятин

Кррррррррррасава!!!!!! Надо, надо бомжей принудительно заставить поддерживать ""отечественного производителя"!!!

19:41

guy1984

ч.т.д.

19:34

Sandy45

Где же найти олухов. которые в это болото после Манчини, Луческу и Боаша полезут. 4 ляма явно мало будет... Вон, Семака не жалко, пусть мучается.

19:34

Красно Белый Питер

Семак Верим!!!:))

19:29

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